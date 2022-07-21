«Схеми»: Нардеп Сергій Льовочкін у липні вперше з початку війни повернувся до України, але знову виїхав

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Фото з сайту ОПзЖ

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Сергій Льовочкін, який ще 10 лютого виїхав з країни, у липні повернувся назад, але вже знову виїхав.

Про це йдеться в розслідуванні «Схем», яке оприлюднили 21 липня. Журналісти у своєму матеріалі посилаються на кілька незалежних одне від одного джерел із доступом до бази даних про перетин кордону.

Так, Сергій Льовочкін заїхав в Україну вдень 6 липня (це сталося вперше після 24 лютого): народний депутат перетнув кордон у пункті пропуску «Краковець» на автомобілі Land Rover. Разом з ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов, також депутати від ОПзЖ.

Згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін, Суркіс і Пузанов відвідали в Києві пленарні засідання парламенту 8 і 9 липня та брали участь у голосуваннях.

Уже 13 липня Сергій Льовочкін разом із Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим виїхали за межі України, перетнувши державний кордон з Польщею.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі журналістам зазначив, що в умовах воєнного стану для депутатів є винятки щодо перетину кордону: «Депутати підпадають під винятки, згідно з цією постановою, адже під час введення в Україні надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, зокрема, мають військовозобовʼязані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони підпадають під винятки і можуть перетнути кордон на виїзд».

Журналісти «Схем» також звернули увагу на фоторепортаж з матчу «Динамо» — «Фенербахче», який відбувся в польському місті Лодзь 20 липня. На трибунах були присутні кілька народних депутатів: Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Олександр Герега. Разом з ними був і президент київського «Динамо» Ігор Суркіс.