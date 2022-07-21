Окупанти рф розмістили військову техніку, вибухівку та зброю у машинній залі енергоблока ЗАЕС. Це вкрай небезпечно

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали першого енергоблока Запорізької АЕС.

Про це повідомляють в «Енергоатомі».

Зараз арсенал важкої техніки росіян з усім боєкомплектом перебуває зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема — у безпосередній близькості до головного маслобака, де зберігають легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Також там є вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.

Російська військова техніка заважає пожежним машинам та іншій рятувальній техніці потрапити до машзали енергоблока № 1. Ризик пожежі багатократно зростає, а от гасити її буде вкрай проблематично.

В «Енергоатомі» наголошують, якщо, наприклад, випадково здетонує боєкомплект, то масштаби пожежі можуть дорівнювати тій, яка сталася під час аварії на Чорнобильській АЕС.

Компанія вчергове звернулася до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу станції.