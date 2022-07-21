Британія ввела нові санкції проти росії і визначила дати відмови від російських вугілля та нафти

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Carl Court / Staff

Велика Британія оновила свій перелік санкцій проти росії. Тепер там є заборона на імпорт нафти, нафтопродуктів, вугілля та золота.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Заборона на імпорт золота та виробів із нього запрацює з 21 липня. Інші ж санкції будуть відтерміновані в часі. Заборона на ввезення вугілля набере чинності 10 серпня 2022 року, а заборона на ввезення нафти набере чинності 31 грудня 2022 року.

Крім цього, нові санкції забороняють надавати технічну допомогу, фінансові послуги, кошти та посередницькі послуги, повʼязані з цими товарами.