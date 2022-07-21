Застосунок Google Pay в Україні перетворився на Google Гаманець

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Google blog

Застосунок Google Pay став Google Гаманцем (Google Wallet). Відтепер він підтримуватиме нові цифрові елементи.

Про це йдеться в блозі компанії Google.

Google Гаманець зберігатиме в телефоні платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності. Застосунок доступний в Україні на Android і Wear OS.

Користувачі матимуть можливість детально налаштувати конфіденційність. Особисті документи не будуть передавати без дозволу навіть у Google, а якщо людина втратить телефон, то дані можна буде знайти, заблокувати або стерти за допомогою функції «Знайти пристрій».

До 23 липня Google Гаманець стане доступний для всіх користувачів. Ті, хто увімкнув автоматичні оновлення, побачать, що застосунок Google Pay автоматично перетворився на Google Гаманець. А от користувачам, які не мають автоматичних оновлень, треба буде вручну оновити застосунок у Google Play.