У зоопарку Гонконгу помер найстарший у світі самець панди

Новини

Associated Press

У зоопарку Гонконгу помер найстаріший самець великої панди на імʼя Ан Ан. Йому було 35 років.

Про це повідомляє Associated Press.

Ан Ан прожив більшу частину свого життя в Океанічному парку. У 1999 році Китай подарував його Гонконгу разом із самкою Цзя Цзя. До своєї смерті у 2016 році саме вона була найстарішою великою пандою у світі. Цзя Цзя померла у віці 38 років.

Ан Ан мав високий кровʼяний тиск — це поширений стан серед літніх панд. Протягом останніх трьох тижнів він перестав їсти тверду їжу і був значно менш активним. Сотні людей запитували про його стан у соцмережах парку та бажали якнайшвидшого одужання.

Але сьогодні панду приспали, щоб запобігти подальшим стражданням. Перед цим ветеринари з Океанічного парку і державні органи проконсультувалися з Китайським центром охорони та дослідження великої панди.

«Ан прожив повноцінне життя, яке закінчилося в поважному віці 35 років. Це дорівнює 105 рокам у людей», — йдеться в заяві Океанічного парку.