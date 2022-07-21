Харків під обстрілом: дві людини загинули, серед 19 поранених є дитина

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Юрій Паливода / «Бабель»

Близько 09:30 21 липня російські війська знову обстріляли Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, російські снаряди вбили двох людей та травмували 19 мирних харківʼян, серед поранених є дитина. Четверо людей у важкому стані.

Під обстріл росіян потрапив густонаселений район недалеко від центру, сказав голова ОВА в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Війська рф били по вулицях міста, торгових павільйонах, житловій інфраструктурі. Влучили, зокрема, у будинок, де був приватний стоматологічний кабінет. У приміщенні людей не було.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що, як і 20 липня, російські окупанти влучили в зупинку громадського транспорту.