НБУ вперше з початку повномасштабної війни змінив курс валют. Його підняли до 36,5 гривні за долар

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Нацбанк вперше з початку повномасштабної війни змінив офіційний курс долара в Україні. Він зріс на 25% і тепер становитиме 36,5 грн за долар.

Про це пише пресслужба НБУ.

«Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни», — пояснили в Нацбанку.

Там зазначили, що курс все одно продовжує бути фіксованим. Через високу нестабільність та невизначеність фіксований курс «є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ».

Усі інші правила продажу валют лишатимуться незмінними. Продаж та купівля безготівкової валюти банками й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного. Курс продажу готівкової валюти в готівковому визначатиметься самостійно залежно від попиту та пропозиції.

Крім цього, Нацбанк з 21 липня дозволить банкам продавати безготівкову валюту із подальшим розміщенням її на депозит на строк від трьох місяців. Такий депозит не можна буде достроково розірвати, а ліміт становитиме 50 тисяч гривень.