За минулу добу в Харківській області російські обстріли вбили чотирьох людей

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Telegram / Олег Синєгубов

Уночі 21 липня російські окупанти вдарили по Чугуївському району. Обстріл зруйнував комунальне підприємство. Людей не зачепило.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби росіяни вели масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів і Харкова. Снаряди пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Минулої доби через російські обстріли на Харківщині вбили чотирьох цивільних. Троє людей, зокрема 13-річний хлопець, загинули в Харкові, у Богодухівському районі загинув 72-річний чоловік.

Поранення отримали 11 людей. У Харкові травмованих троє, серед них — дівчинка 15 років. У Чугуївському районі пʼятеро поранених, у Богодухівському — двоє, в Ізюмському постраждала одна людина.

За словами Синєгубова, російські окупанти свідомо обстрілюють поля зі стиглою пшеницею та знищують врожай. Протягом доби горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від ворожих обстрілів загорілись одночасно 2 поля на площі 60 гектарів. Рятувальники та аграрії не дали вогню поширитися ще на 66 гектарів. Загалом на Харківщині росіяни вже знищили понад 130 гектарів зернових.