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Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм Вуглегірської ТЕС, у районі Новолуганського тривають бої

Автор:
Анна Холоднова
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Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 21 липня. Ситуація на фронті така: