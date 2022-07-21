Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм Вуглегірської ТЕС, у районі Новолуганського тривають бої
- Автор:
- Анна Холоднова
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Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 21 липня. Ситуація на фронті така:
- На Сіверському напрямку росіяни ведуть повітряну розвідку безпілотниками у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку армія рф обстрілювала зі ствольної та реактивної артилерії Мосьпанове, Петрівку, Руські Тишки, Базаліївку, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївку, Коробочкине та Прудянку.
- На Словʼянському напрямку війська рф вели обстріли неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи.
- На Краматорському напрямку ворог обстріляв з артилерії Краматорськ, Сіверськ, Григорівку, Званівку та Спірне. Росіяни штурмують поблизу Івано-Дарʼївки, бої тривають.
- На Бахмутському напрямку ворог намагається створити умови для наступу на Бахмут і захоплення Вуглегірської ТЕС. Війська рф обстрілювали Роздолівку, Білогорівку, Покровське, Нову Камʼянку, Бахмут, Вершину, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інші населені пункти, по селах Вершина та Білогорівка завдали авіаударів. Українські захисники відбили штурм Вуглегірської ТЕС і змусили окупантів відійти. Бойові дії тривають у районі Новолуганського. На окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія систематично обстрілює Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівку, Микільське, Вугледар, Золоту Ниву, Новопіль, Новомайорське, Полтавку, Червоне, Малу Токмачку, Новоандріївку та інші населені пункти. Росіяни гатили з авіації неподалік Красногорівки та Солодкого.
- На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються утримати займані позиції та ведуть розвідку безпілотниками. Із танків, ствольної та реактивної артилерії вони систематично обстрілювали цивільні обʼєкти на лінії зіткнення в Апостоловому, Миколаївці, Лепетисі, Червоній Долині, Мурахівці, Благодатному, Прибузькому та Лиманах.
- В армії рф є тенденція щодо звільнення значної частини військових, які служили за короткостроковими контрактами. Більшість окупантів також відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась.