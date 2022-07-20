Премʼєр Італії Маріо Драгі отримав вотум довіри від Сенату
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Twitter / Christine Lagarde
Сенат Італії висловив довіру премʼєр-міністру Маріо Драгі. Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
Перед голосуванням Драгі попросив законодавців підтримати коаліційний уряд, щоб уникнути дострокових виборів.
«Нам потрібен новий пакт про довіру, щирий і конкретний, подібний до того, який досі дозволяв нам змінити країну на краще. Якщо ми все ще хочемо залишатися разом, єдиний спосіб — відновити цей пакт з мужністю, альтруїзмом та довірою», — сказав Драгі.
Попри його заклик до єдності, законодавці від трьох партій бойкотували голосування: ідеться про рух «5 зірок», правоцентристську Forza Italia та вкрай праву «Лігу». Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що ці події є «чорною сторінкою для Італії», а колишній премʼєр-міністр Енріко Летта розкритикував результат як божевілля.
- Минулого тижня Драгі подав у відставку після того, як рух «5 зірок» (найбільша партія в коаліційному уряді країни) відкликав свою підтримку пакета, який розробили для подолання кризи вартості життя в Італії. Після цього Драгі заявив, що не очолить уряд, до якого не входить «5 зірок». Проте президент країни Серджіо Маттарелла відставку Драгі відхилив і закликав його залишитися і знайти рішення.