Премʼєр Італії Маріо Драгі отримав вотум довіри від Сенату

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Twitter / Christine Lagarde

Сенат Італії висловив довіру премʼєр-міністру Маріо Драгі. Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Перед голосуванням Драгі попросив законодавців підтримати коаліційний уряд, щоб уникнути дострокових виборів.

«Нам потрібен новий пакт про довіру, щирий і конкретний, подібний до того, який досі дозволяв нам змінити країну на краще. Якщо ми все ще хочемо залишатися разом, єдиний спосіб — відновити цей пакт з мужністю, альтруїзмом та довірою», — сказав Драгі.

Попри його заклик до єдності, законодавці від трьох партій бойкотували голосування: ідеться про рух «5 зірок», правоцентристську Forza Italia та вкрай праву «Лігу». Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що ці події є «чорною сторінкою для Італії», а колишній премʼєр-міністр Енріко Летта розкритикував результат як божевілля.