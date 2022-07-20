Кінець тижня в Україні буде спекотним, на сході очікуються дощі

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Ingo Jakubke / Pixabay

Кінець тижня у більшості областей України буде спекотним і сонячним. Холодна погода з дощами очікується лише на сході і північному сході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 21 липня, дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківський, Донецькій і Луганській областях. Там дощитиме вдень і вночі. Температура у цих областях не перевищуватиме +24 °C. Мінімальна температура вдень — +20 °C. В інших областях сонячно. Середня температура на півночі, у центрі і на півдні +27 °C. У Криму така ж температура, але там прогнозують опади.

Український гідрометеорологічний центр

У пʼятницю, 22 липня, дощі будуть на сході України. Середня температура вдень від +22 °C до +25 °C. У центрі, на півночі, півдні та на заході — сонячно. У центрі температура сягатиме +28 °C. На заході очікується спека — стовпчик термометра показуватиме до +33 °C.