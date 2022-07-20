Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери M113 і M577

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Міноборони Литви передасть найближчим часом Україні додаткові бронетранспортери M113 і M577, а також боєприпаси.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

«Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку — бронетранспортери М113 і М577, які дуже потрібні Україні, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву», — заявив Анушаускас.

Він додав, що його країна пропонує організувати широкомасштабну військову підготовку для ЗСУ. Литва готова навчати військових поліцейських (Військова служба правопорядку) та саперів. Литовська армія також сприятиме навчанню українських кадрів у Великій Британії, направляючи туди інструкторів.

Міністр нагадав, що Литва вже надала Україні партію M113, переносні протиповітряні системи Stinger, протитанкові засоби, бронежилети та каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, вантажівки, позашляховики й ударний безпілотник Bayraktar TB2 із боєприпасами, який купили на гроші, зібрані литовцями. Загалом військова допомога Литви вже становить $123 мільйони.