Парламент Естонії дозволив позбавляти паспортів натуралізованих громадян, які воюють в Україні на боці росії

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Парламент Естонії (Рійгікогу) 19 липня прийняв поправки до законодавства, які дають уряду право на власний розсуд позбавляти громадянства людей, які отримали його шляхом натуралізації.

Про це повідомляє The Baltic Times.

За ухвалення закону проголосували 52 члени Рійгікогу, 17 були проти.

Відтепер людину можуть позбавити громадянства, якщо вона пішла на державну чи військову службу чи вступила у військову організацію іноземної держави. Це робитимуть у випадку, якщо ця служба передбачає загрозу громадському порядку чи національній безпеці.

Також людина може втратити громадянство, якщо вона була засуджена за злочини проти людства або злочини агресії.

Згідно з поправками, людей, які поїдуть воювати в Україну на боці росії, можуть позбавити естонського громадянства. А от тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність України у складі українських Сил оборони, громадянства не позбавлятимуть, бо така служба не загрожує безпеці Естонії.

Однак держава не рекомендує громадянам Естонії йти воювати за будь-яку іноземну державу, оскільки не може забезпечити захист своїх громадян у зонах військового конфлікту.