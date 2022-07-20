У кремлі вперше заявили, що «географічні цілі спецоперації змінилися». Тепер їх цікавить ще Херсон і Запоріжжя

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ТАСС

Міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтервʼю пропагандистським виданням «РИА Новости» та RT заявив, що «географічні завдання спецоперації змінилися, і тепер ідеться не тільки про «днр» та «лнр», а й про інші території».

«Це ще і Херсонська, і Запорізька області та низка інших», — сказав лавров.

За його словами, таке рішення кремля продиктоване тим, що США надають Україні реактивні системи HIMARS, які регулярно знищують техніку та особовий склад окупаційних військ.

Лавров каже, що росію не влаштовує те, що Україна отримує далекобійну зброю, а тому «географія цілей» буде змінюватися і надалі.