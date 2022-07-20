Нова очільниця МЗС Бельгії їздила до Криму після 2014 року і не називала його українським

Новини

Новопризначена очільниця МЗС Бельгії, колишня журналістка і ведуча Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований український півострів Крим. Вона не розповіла, як саме туди потрапила, і не назвала його територією України.

Про це свідчать її публікації в соцмережах і виступи на телебаченні, пише «Європейська правда».

Зокрема, у липні 2021 року Лябіб опублікувала у своєму Instagram фотографії із Севастополя.

Скриншот

Також вона відвідала фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23—25 липня. Лябіб відмітили в одному з дописів про фестиваль у Facebook. Сама вона поширила цей допис на власній сторінці з коментарем: «Інтенсивні моменти творення».

Також Лябіб у своєм Instagram публікувала фрагменти хореографічного виступу з цього фестивалю. За її словами, саме візит на цей фестиваль був головною метою поїздки до Криму.

Скриншот

Крім цього, Лябіб публікувала у своєму Facebook фотографії з виставки у Лівадійському палаці з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова в Ялті.

Після поїздки на телебаченні її розпитували про цей візит і про статус півострова, зокрема щодо того, чи повернулася вона «з України чи з росії». Лябіб не відповіла чітко, але зазначила, що «щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза». Після цього вона показала коментар місцевого жителя з бухти Севастополя, який каже, що «у Криму завжди була російська культура і жодного звʼязку з українською культурою».

«Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю», — зазначає Лябіб.

Депутати бельгійського парламенту звернули увагу на те, що перед призначенням сторінку Лябіб у Вікіпедії оперативно підчистили, змінивши там опис поїздки до Криму.