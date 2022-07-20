У Міноборони закликали українців не називати види зброї, якою ЗСУ влучає у цілі

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Getty Images / «Бабель»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр і командувач Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук закликали українців не називати види зброї, з якої Збройні сили України вражають цілі, до того, як це зробить Генштаб.

Про це Маляр написала у своєму Facebook.

«Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило — про військові дії, їх хід, наслідки, результати першими говорять військові. Ту інформацію, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовує ворог», — наголосила заступниця міністра оборони.

Як приклад, Маляр попросила не називати види зброї, з якої ЗСУ влучає у цілі.

«Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб», — нагадала вона і додала, що говорити, нібито ЗСУ влучили в цивільні цілі ворога теж не слід.