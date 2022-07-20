«Зникли деякі люди, які не злазили з телебачення». Cекретар РНБО Данілов анонсував «гучні новини» про роботу контррозвідки

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував появу «гучних новин» про роботу української контррозвідки. Він порадив придивитися до зникнення певних людей, які до 24 лютого «не злазили з телебачення».

Про це він розповів в інтервʼю «Громадському радіо».

«Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче по підготовці цього особливого періоду, який почався з лютого. Ввели багато людей, які б мали активізуватися після 24 лютого, але багато з них опинилися в зовсім інших містах, а не там, де б вони мали бути. Я вже не кажу про затримання кума путіна віктора медведчука нашою контррозвідкою Служби безпеки України на чолі з її керівником, який безпосередньо займається цими питаннями. І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом — це вражає», — пояснив Данілов.

За його словами, невдовзі українці можуть почути «гучні новини» про роботу розвідки. За його словами, деякі люди, які до 24 лютого «не злазили з телебачення», після початку повномасштабної війни повністю зникли з інформаційного простору.