У Харкові від ранкового обстрілу Салтівки загинули три людини

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Luis Melendez / Unsplash

Уранці 20 липня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. Від отриманих травм загинули троє мешканців міста.

Про це повідомив голова Військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загинули хлопчик 13 років, чоловік і жінка. Ще одна 72-річна харківʼянка отримала поранення.

Минулої доби російські окупанти завдавали ударів по Чугуївському та Богодухівському районах Харківщини.

«Ворог також масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі обʼєкти. Горіли поля із пшеницею», — додав Синєгубов.

В Ізюмському районі загинув 61-річний чоловік, поранень зазнали семеро мирних мешканців.