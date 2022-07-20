ISW: Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб стримати контрнаступ ЗСУ

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Російський диктатор путін може погрожувати використанням ядерної зброї, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України під час звільнення окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 19 липня.

Аналітики вважають, що якщо росії вдасться анексувати окуповані території України, вони можуть прямо чи опосередковано заявити, що російська військова доктрина передбачає можливість застосувати ядерну зброю для захисту «російської території».

Інститут зазначає, що такі дії загрожують Україні та її союзникам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи продовжуватимуться.

«Україна та її західні партнери можуть мати вікно можливостей, що звужується, для підтримки українського контрнаступу на окуповану українську територію, перш ніж кремль анексує цю територію», — резюмували в ISW.