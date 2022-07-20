ЗСУ знищили склад і озброєння окупантів на Миколаївщині та вдарили по скупченнях росіян на Херсонщині

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На півдні Сили оборони України знову вразили російські військові склади, били по скупченнях росіян, їхньої техніки та озброєння.

Про це розповіли в Оперативному командуванні «Південь».

На Миколаївщині пара українських крилатих штурмовиків вдарила ракетами по складу боєкомплекту і скупченню техніки росіян в районі Снігурівки, а Мі-24 завдали авіаційного удару по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

Намагаючись протидіяти повітряним атакам ЗСУ, російський винищувач Су-35 випустив по українських літаках три ракети класу «повітря-повітря». Зенітні ракетні підрозділи ЗСУ збили ворожий літак і він не завдав шкоди. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини.

У районі Новогригорівки Миколаївської області два російські гелікоптери Ка-52 намагалась вдарити по українських військових, але обійшлося без втрат. У відповідь українські гелікоптери атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки й Ольгиного на Херсонщині та частково знищили мінометну батарею росіян.

У районах Давидова Брода та Тернових Подів Херсонської області українські штурмовики та бомбардувальник вдарили по скупченню військових рф, їхньої техніки та складу боєприпасів, а також по батареї системи залпового вогню «Град».

А ввечері 19 червня штурмовики ЗСУ парно вдарили по російському танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник — по опорному пункту росіян неподалік.

Ракетно-артилерійські підрозділи українських військ вуразили кілька командних пунктів ворога, станції управління та бази логістичного забезпечення рф.

Підтверджені втрати росіян на півдні за минулу добу такі: 41 військовий, літак Су-35, безпілотний розвідник, 3 «Гради», 3 гаубиці «Мста-Б», «Гвоздика», 1 автомобіль звʼязку та 2 звичайні. Також українські військові знищили польовий артилерійський склад у районі Брускинського на Херсонщині.