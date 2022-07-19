Легітимний мер Нової Каховки поїхав з міста через тиск окупантів

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Легітимний міський голова окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко виїхав з міста. У коментарі «Суспільному» він повідомив, що поїхав 19 липня до Запоріжжя разом зі своїм першим заступником Олегом Тарабакою.

За його словами, у місті вже неможливо працювати через постійний тиск російських окупантів. Він буде виконувати обовʼязки дистанційно.

«З початку війни, 24 лютого, майже пʼять місяців ми продовжували виконувати свої обовʼязки. На сьогодні стає неможливим працювати, через постійний тиск військових рф. Тому ми вимушені виїхати до підконтрольної ЗСУ території та будемо працювати дистанційно», — сказав Коваленко.