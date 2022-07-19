Єврокомісія підписала меморандум про надання Україні траншу на €1 мільярд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про виділення Україні €1 млрд макрофінансової допомоги.
«Підписую Меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання €1 млрд макрофінансової допомоги як екстрене фінансування. Її виплатять наприкінці липня для підтримки уряду та народу України», — зазначив Домбровскіс.
Він додав, що Україна підтримує економіку у стані війни, тому їй необхідна допомога.