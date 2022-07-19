Кабмін до травня зафіксував ціну на газ для виробників тепла на рівні 7,4 гривні

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 19 липня, ухвалив постанову, яка передбачає фіксацію ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7,4 гривні за кубометр до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Ухвалюємо це рішення, за яким «Нафтогаз» продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,4 гривні за кубометр. Ціна залишиться незмінною для всіх комуненерго. Це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду», — сказав Шмигаль на засіданні.

Фіксована ціна залишиться до 31 травня 2023 року.