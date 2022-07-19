Окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Maxim Gavrilyuk / Wikipedia
В окупованому Енергодарі російські військові викрали ще двох працівників Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє компанія «Енергоатом».
«Учора, 18 липня, російські військові вивезли в невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу — заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву», — сказано в повідомленні.
Їхнє місцезнаходження наразі невідоме. У компанії зазначають, що це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією.
- До цього, 17 липня, окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна.
- Легітимний мер Мелітополя Іван Федоров теж повідомляв, що по області почалася друга хвиля викрадення людей.