У Києві остаточно перейменували театр Лесі Українки

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Закінчився юридичний процес перейменування театру Лесі Українки. З його назви прибрали словосполучення «російської драми» і тепер найменування звучить так: «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого — це було колективне рішення працівників.

«Вилучення з назви театру слова «російський» стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика. Шанувальники театрального мистецтва зможуть переглядати якісні вистави українських та зарубіжних авторів тепер українською мовою», — сказав глава Мінкультури Олександр Ткаченко.