Мер Мелітополя Іван Федоров: У місті почалася друга хвиля викрадення людей

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В окупованому місті Мелітополь Запорізької області почалася друга хвиля викрадення людей. Про це в етері телемарафону 19 липня заявив легітимний мер міста Іван Федоров.

Так, минулого тижня з полону не повернули жодної людини, однак захопили ще 10 (це тільки офіційно — із заяв родичів). Крім цього, росіяни викрали і 70-річного фермера, який відмовився продавати урожай по $50, разом із водієм.

Федоров зазначив, що люди майже не мають можливості виїхати з міста. Шлях на виїзді через Василівку у Запоріжжя може займати 2—3 дні, 17 липня у черзі перед блокпостом було 680 машин. Загалом у черзі на евакуацію понад 1 000 людей. Третя хвиля очікується ближче до опалювального сезону.

Щодо ситуації із колаборантами, то, за словами Федорова, після знищення російських складів із боєприпасами, у місті серед них почалась паніка: вони не виходять на роботу, ховаються, люди їх не бачать. Також починаються ротації серед колаборантів — буде новий «керівник від росії».

Загалом окупанти у Мелітополі пришвидшили підготовку до референдуму: перекрили мікрорайони на вʼїзд та виїзд, ходять по квартирах і будинках та проводять тотальний перепис, а також проводять обшуки, якщо хтось із родичів причетний до ЗСУ та АТО.