Росіяни вдарили по Краматорську авіаційними ракетами, є загиблі

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Павло Кириленко / Facebook

Росіяни вдарили по центральній частині міста Краматорськ Донецької області, наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.

Про це повідомляє мер Олександр Гончаренко та глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

Вдарили росіяни, попередньо, авіаційними ракетами. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, почались пожежі, там вже працюють рятувальники.