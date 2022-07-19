На окупованій Херсонщині російські військові викрали ще трьох людей

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Ye Jinghan / Unsplash

Окупанти рф викрали ще трьох цивільних на окупованій території Херсонської області.

Про це повідомили в поліції Херсонщини.

За інформацією правоохоронців, у тимчасово окупованому Бериславі озброєні російські військові прийшли до квартири, де мешкав 55-річний чоловік. Окупанти силоміць увели чоловіка в невідомому напрямку, нині його місцеперебування невідоме. Зниклий чоловік мав активну проукраїнську позицію.

У Новокаховській громаді, яка теж тимчасово перебуває в окупації, російські окупанти заарештували та вивезли в невідомому напрямку подружжя батьків загиблого героя АТО. Їх забрали з власного будинку. Де вони зараз — поки невідомо.

Правоохоронці вважають, що причина викрадень — відмова цих людей співпрацювати з окупаційною владою та їхня проукраїнська позиція.