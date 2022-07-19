ЄС розпочав перемовини про вступ із Албанією та Північною Македонією

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Ursula von der Leyen / Twitter

Європейський Союз офіційно розпочав перемовини з Албанією та Північною Македонією про вступ. Остання отримала статус кандидата ще у 2005 році.

Про це у своєму Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні Албанія та Північна Македонія відкривають переговори про вступ до ЄС. Цей історичний момент — ваш успіх. Результат вашої наполегливої праці», — підкреслила вона.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія негайно приступає до оцінки законодавства Албанії та Північної Македонії на відповідність нормам ЄС і планує це зробити якомога швидше. Після цього країни почнуть приводити свої закони у відповідність до європейських правил.

«Ви проявили терпіння, бачення та лідерство. І ви неодноразово доводили свою відданість європейським цінностям — як друзі та надійні партнери. Ми всі виграємо, коли одного дня привітаємо Албанію та Північну Македонію в ЄС», — сказала вона.

Північна Македонія подала заявку на вступ до ЄС ще у 2004 році. Албанія зробила це у 2009 році. Статус кандидата на вступ македонці отримали у 2005 році, а албанці — у 2014-му. Згодом Євросоюз вирішив привʼязати ці заявки одна до одної, але перемовини про вступ так і не починали через вето сусідів Північної Македонії.

Спочатку Греція виступала проти назви цієї країни, вважаючи, що Македонією може називатися лише грецький регіон. Зрештою у 2018 році македонці змінили назву на Північна Македонія, і Греція розблокувала вступ країни в НАТО та ЄС.

Однак після цього Болгарія почала блокувати вступ Північної Македонії до ЄС. Там вважають, що в Північній Македонії провадять «антиболгарську ідеологію» та заперечують історичні звʼязки з болгарами. Також у Болгарії кажуть, що македонські історичні національні герої були болгарами, а македонська мова є болгарською.

Зрештою, 24 червня парламент Болгарії проголосував за скасування вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії. Там погодилися надати дозвіл на продовження перемовин, якщо македонці виконають певні умови. Депутати наголосили, що готові зняти вето, якщо Північна Македонія ефективно виконуватиме Договір про дружбу, добросусідство та співробітництво від 2017 року і закріпить у Конституції країни права болгар нарівні з іншими народами. Відповідну домовленість 16 липня також затвердив македонський парламент.