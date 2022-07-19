Померла українська телеведуча й актриса Руслана Писанка

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Руслана Писанка / Facebook

Уночі 19 липня в Німеччині померла відома українська телеведуча й актриса Руслана Писанка. Їй було 56 років.

Про це її колеги повідомили в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

«Цієї ночі не стало Руслани Писанки — телеведучої каналу 1+1, актриси, нашої колеги. У неї була своя боротьба, своя війна за життя. Вона вела свою війну в Німеччині. Росія погнала її туди, далеко від своєї родини, там виявили важку хворобу. Вона наодинці справлялася з нею. Нікому не хотіла розповідати, наскільки ій важко. Навпаки, коли ми звʼязувалися з нею, завжди спілкувалася з надією на майбутнє, з неймовірною життєрадісністю», — зазначили колеги Писанки.

Журналісти також повідомили, що Руслана Писанка не встигла закінчити акторську роботу в кіноромані Наталії Ворожбит «Демони», що мав вийти 2022 року.