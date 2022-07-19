Очільниця Мінфіну США закликала Китай використати свої «особливі звʼязки» з росією, щоб вмовити її припинити війну

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Alex Twose / Flickr

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Китай використати свої «особливі звʼязки» з росією, щоб вмовити її припинити війну в Україні.

Про це пише Associated Press.

Вона підкреслила, що не можна дозволити таким країнам, як Китай, використовувати своє становище у світовій економіці, щоб мати «небажані геополітичні важелі».

Єллен розкритикувала економічні відносини Китаю з москвою, закликаючи Пекін використати свої «особливі відносини з росією», щоб переконати її припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

«Усі відповідальні країни повинні обʼєднатися проти цієї війни та працювати разом, щоб швидко покласти їй край. І саме тому Сполучені Штати та інші відповідальні союзники та партнери прагнуть скоротити доходи росії, щоб вести війну, не викликаючи нестабільності на світових енергетичних ринках», — сказала вона.