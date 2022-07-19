Голова ОВА: Росіяни штурмують підконтрольну Україні Луганщину за чотирма напрямками та мобілізують увʼязнених із тюрем «лнр»

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В Алчевську Луганської області росіяни відправляють на війну з Україною увʼязнених за кримінальними статтями.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, раніше мешканці Луганщини, у яких були гроші, могли відкупитися від місцевих «воєнкомів». А зараз над мобілізацією на Луганщині працює російська служба безпеки. У них є адреси тих, кому раніше вдалося уникнути відправки на війну. Росіяни виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями роботи. Претендентів на вакансії багато, але замість роботи українців з окупованих територій відправляють на війну.

«На фронт відправляють навіть увʼязнених за кримінальними статтями, як от в Алчевську», — зазначає Гайдай.

Він також розповів про бої в області.

Частину Луганщини, де ЗСУ тримали оборону 18 липня, росіяни продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, завдавали також ракетних ударів.

На межі Донецької та Луганської областей війська рф вдарили чотири рази ракетами та два рази — з авіації. Також окупанти 11 разів обстрілювали мирні квартали артилерією.

Протягом дня 18 липня росіяни одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокамʼянське атакували з боку нафтопереробного заводу і з району Золотарівки. Звідти російські військові хотіли просунутися в бік Донеччини. Також росіяни вдарили по Верхньокамʼянському з авіації.

Армія рф знову намагалася покращити своє положення поблизу Білогорівки. ЗСУ вдалося призупинити наступ, подекуди бойові дії тривають.