У війні з Україною російська армія втратила ще приблизно сотню своїх солдатів за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Станом на 19 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 38 550 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці такі:
- 1 691 танк;
- 3 892 бойові броньовані машини;
- 851 артилерійська система;
- 248 реактивних систем залпового вогню;
- 113 засобів протиповітряної оборони;
- 220 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 2 767 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 693 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 70 одиниць спеціальної техніки;
- 167 крилатих ракет.