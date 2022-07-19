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У війні з Україною російська армія втратила ще приблизно сотню своїх солдатів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 19 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 38 550 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці такі: