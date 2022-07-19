На підні ЗСУ знищили 65 росіян та чергові склади боєприпасів рф

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Авіація ЗСУ вдарила двома штурмовиками склад боєприпасів рф та скупчення ворожих сил в районі Снігурівки Миколаєвської області.

Про це повідомляють в Операвному командуванні «Південь».

Під час виконання завдання російський винищувач Су-35 з району Нової Каховки безуспішно намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» українські літаки. Пілоти ЗСУ впорались без втрат.

Українські військові на півдні знищили ракетним вогнем і артилерією 65 окупантів, комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ нанесли влучні удари по скупченню озброєння, російської техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів у районі Берислава та знищили їх. Втрати ворога уточнюють.