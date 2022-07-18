ЄС розпочне перемовини про вступ з Албанією та Північною Македонією

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Рада Європейського Союзу вирішила розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр головуючої в Раді ЄС Чехії Петр Фіала.

«Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування», — написав Фіала.

Він додав, що у вівторок зустрінеться з прем’єром Албанії Еді Рамою та главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським, щоб обговорити наступні кроки на їхньому шляху до ЄС.

Нагадаємо, 24 червня парламент Болгарії проголосував за скасування вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії. Там погодилися надати дозвіл на продовження перемовин, якщо македонці виконають певні умови. Депутати наголосили, що готові зняти вето, якщо Північна Македонія ефективно виконуватиме Договір про дружбу, добросусідство та співробітництво від 2017 року і закріпить у Конституції країни права болгар нарівні з іншими народами.

У чому полягає конфлікт?

Приєднання Північної Македонії до ЄС і НАТО супроводжується конфліктами із сусідами — Грецією та Болгарією. Спочатку Греція виступала проти назви цієї країни, вважаючи, що Македонією може називатися лише грецький регіон. Зрештою у 2018 році македонці змінили назву на Північна Македонія, і Греція розблокувала вступ країни в НАТО.

Однак після цього Болгарія почала блокувати вступ Північної Македонії до ЄС. Македонія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2005 році, але відтоді через блокування сусідів так і не почала перемовини про вступ. У Болгарії вважають, що в Північній Македонії провадять «антиболгарську ідеологію» та заперечують історичні звʼязки з болгарами. Там вважають, що македонські історичні національні герої були болгарами, а македонська мова є болгарською.