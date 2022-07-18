Президент анонсував звільнення 28 посадовців СБУ

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Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців Служби безпеки України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

«Ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі — незадовільні результати роботи», — наголосив президент.