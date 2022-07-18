Президент анонсував звільнення 28 посадовців СБУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців Служби безпеки України.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
«Ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі — незадовільні результати роботи», — наголосив президент.
- 17 липня на сайті президента оприлюднили укази № 499 та № 500, згідно з якими Володимир Зеленський відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув з посади голову Служби безпеки України Івана Баканова.
- 18 липня Володимир Зеленський вніс у Раду проєкт постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.