Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ

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Facebook / СБУ

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду проєкт постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це ідеться у постанові на сайті парламенту.

Проєкт вже передали на розгляд керівництва парламенту.

Перед цим нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк розповів, що звільнення Баканова розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Це питання стане першим пунктом порядку денного.