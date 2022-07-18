У російських полонених зникають сторінки «ВКонтакте». Ймовірно, за цим стоїть військове керівництво

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У російських військових, які потрапляють у полон в Україні, масово зникають сторінки «ВКонтакте».

Про це пише російське видання «Сота», яке провело аналіз.

За даними журналістів, сторінки у російській соцмережі видаляють не українці, оскільки українські журналісти, такі як Володимир Золкін (записує інтервʼю з полоненими), часто самі дають посилання на сторінки полонених. Роблять це і не самі полонені — на момент затримання їх сторінки активні. Також журналісти впевнені, що сторінки видаляють і не їхні родичі, оскільки це явище занадто масове.

Вони припускають, що за цим стоїть російське військове керівництво і сама соцмережа «ВКонтакте», яка вочевидь контролюється російськими спецслужбами. Зазвичай сторінки військових зникають після розголосу факту полону.

«Важливо уточнити, що видаляються не всі облікові записи, а деякі, причому неможливо назвати їх точну кількість через особливості соціальної мережі [...]. Проте до кінця неясно, за яким принципом у «ВКонтакте» блокуються акаунти військовополонених — через галас, який створюється після того, як публікуються відомості про взяття в полон, або після того, як полонений офіційно заноситься до реєстру військовополонених, який веде міноборони», — зазначили журналісти.

Вони додали, що з контрактників під час вступу на службу збирають анкети, де треба вказати акаунти у соцмережах. Перед війною ці анкети оновлювали та актуалізували.