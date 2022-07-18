В Англії вперше за тисячі років зʼявились бізони. Тварин завезли для «керування лісами»

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В Англії, у сільську місцевість графства Кент завезли трьох диких бізонів — уперше за тисячі років вони зʼявились у країні. Тварини будуть займатись відновленням екосистеми лісів.

Про це повідомляє The Guardian.

Тварин завезли у рамках проєкту Wilder Blean — це експеримент, покликаний зʼясувати, наскільки добре бізони можуть діяти як природні «інженери екосистем» та відновлювати дику природу. Велика Британія — одна з найбідніших природою країн світу. Мета полягає в тому, щоб природна поведінка тварин перетворила густий комерційний сосновий ліс на живий природний лісовий масив. Так, наприклад, бізони валитимуть дерева, тим самим створюючи простір і світло, а також забезпечуючи мертву деревину, щоб допомогти іншим рослинам та тваринам. Крім цього, вони витопчуть стежки на нові лісові підстилки, а любов до валяння створить більш відкритий ґрунт. Все це повинно дозволити існувати новим рослинам, комахам, ящіркам, птахам та кажанам.

У місцевість завезли трьох бізонів: літню самку з парку дикої природи у Шотландії, яка стане матріархом стада, а також дві молоді самки з ірландського парку дикої природи. У середині серпня до них приєднається молодий бик із Німеччини. На самок вже одягли нашийники для відстеження. Це дозволить команді відстежувати рух тварин і отримувати інформацію про рослини, з якими вони взаємодіють. Спочатку у самок буде пʼять гектарів обгородженої подвійним парканом території для дослідження, але до прибуття бика ця площа збільшиться до 50 гектарів. Згодом тварини матимуть доступ до 200 гектарів. Також будуються тунелі розміром із бізона, щоб тварини могли безпечно перетинати існуючі пішохідні доріжки. Вони обгороджені двома парканами, один із яких електричний.

Рейнджери очікують, що бізони будуть розмножуватися, при цьому самки будуть народжувати одне теля на рік, а ділянка має ліцензію на утримання до 10 тварин. У майбутньому вони сподіваються надати бізонів для створення інших ділянок у Великій Британії, а також для обміну тваринами по всій Європі.

Незабаром до бізонів приєднаються інші пасовищні тварини, у тому числі ексмурські поні, «свині залізного віку» і велика рогата худоба, природна поведінка якої доповнює бізонів в управлінні ландшафтом без необхідності втручання людини. Їх вплив буде ретельно відстежуватися у довгостроковій перспективі, включаючи відбір проб ґрунту, вивчення структури рослинності та моніторинг безхребетних, птахів та ссавців.

Зубр — найбільша наземна тварина на континенті. Вони вимерли в дикій природі сто років тому, але їхня популяція відновлюється завдяки реінтродукційним проєктам по всій Європі. Усі 7 тисяч зубрів, що живуть у Європі, походять від усього 12 тварин зоопарку, і цей вид, як і раніше, вважається вразливим, тому дуже важливо максимізувати генетичну різноманітність.