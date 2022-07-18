Рада ЄС погодила пʼятий транш військової допомоги Україні на €500 мільйонів

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Рада ЄС погодила надання Україні пʼятого траншу військової допомоги.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Європейської ради щодо п’ятого траншу для України в рамках #EPF. Підтримка ЄС військовою технікою для Збройних Сил України зараз становить €2,5 мільярда», — написав Шарль Мішель.