Прогноз погоди: понеділок в Україні буде сонячним, а у вівторок та середу очікуються грози

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Brin Weins / Pixabay

Майже по всій Україні понеділок, 18 липня, мине без опадів. Водночас 19 та 20 липня в частині Україні прогнозують дощі та грози.

Про це пише Укргідрометцентр.

18 липня температура повітря в Україні тепло — +27 °C. На півдні України та в Ужгороді прогнозують +26...+27 °C. Водночас на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині можуть бути невеликі дощі.

Укргідрометцентр

19 липня синоптики прогнозують схожі температури, однак вже можуть бути грози. Зокрема, такі сильні дощі можливі на Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

Укргідрометцентр

20 липня температура в Україні дещо зросте. Зокрема, в Ужгороді вона підніметься до +34 °C, на заході та на півдні України загалом до +29 °C. Водночас грози прогнозують на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині.