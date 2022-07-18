У Торецьку через російський обстріл обвалився будинок. З-під завалів дістали тіла пʼятьох загиблих, ще одна людина померла в лікарні
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- Анна Холоднова
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Пресслужба ДСНС України
Зранку 18 липня російські війська обстріляли місто Торецьк Донецької області. Снаряд влучив у двоповерхову будівлю, у якій були люди.
Про це повідомили у ДСНС.
Під час пошуково-рятувальних робіт у зруйнованому будинку рятувальники виявили та дістали з-під завалів тіла пʼятьох загиблих. Врятували трьох людей, але одна людина померла в лікарні.
Станом на 08:20 18 липня рятувальники завершили пошукові роботи.