У Торецьку через російський обстріл обвалився будинок. З-під завалів дістали тіла пʼятьох загиблих, ще одна людина померла в лікарні

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Пресслужба ДСНС України

Зранку 18 липня російські війська обстріляли місто Торецьк Донецької області. Снаряд влучив у двоповерхову будівлю, у якій були люди.

Про це повідомили у ДСНС.

Під час пошуково-рятувальних робіт у зруйнованому будинку рятувальники виявили та дістали з-під завалів тіла пʼятьох загиблих. Врятували трьох людей, але одна людина померла в лікарні.

Пресслужба ДСНС України

Станом на 08:20 18 липня рятувальники завершили пошукові роботи.