Шведський рітейлер H&M повністю йде з російського ринку. Магазини відкриють, щоб розпродати товари

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Mike Mozart / Flickr

Шведський рітейлер H&M оголосив про повний вихід із російського ринку. Їхні магазини відкриються, щоб розпродати товар.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Там розповіли, що вели бізнес в рф з 2009 року і жалкують, що наразі не можуть продовжувати там роботу. Зараз найбільшу увагу приділятимуть закриттю бізнесу та підтримці співробітників.

«Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим з огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у росії. Ми глибоко засмучені тим, як це вплине на наших колег, і дуже вдячні за всю їхню важку роботу та самовідданість. Крім того, ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їхню підтримку протягом багатьох років», — зазначила генеральний директор H&M Group Хелена Хельмерссон.

Там повідомили, що магазини відкриються на нетривалий час для того, щоб влаштувати повний розпродаж товарів.