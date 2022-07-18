Українські видавництва просять Зеленського підписати закон про заборону ввезення літератури з росії та білорусі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Українські видавництва просять президента Володимира Зеленського підписати закон про заборону на ввезення в Україну літератури з росії та білорусі, а також її поширення на території України. Цей закон ухвалили ще 19 червня.

Відповідне звернення оприлюднили на Facebook-сторінці видавництва «Лабораторія».

«Ухвалений закон дозволяє не лише перекрити ввезення видавничої продукції з росії і білорусі, а й припинити поширення вже ввезених із росії книг, створити надійний заслін на шляху пропагандистської антиукраїнської літератури з будь-якої держави, а також видання і поширення творів громадян держави-агресора. При цьому останнє стосується саме громадян російської федерації, а не давніших творів російської літератури», — зазначили вони.

Там наголошують, що закон не обмежує видання і розповсюдження в Україні книжок з оригінальними творами російською чи будь-якою іншою мовою. Водночас перекладна література видаватиметься і розповсюджуватиметься в перекладі саме українською мовою, або ж будь-якою з мов ЄС чи корінних народів України.

«Таким чином Закон дозволяє використати історичний шанс для постання самодостатнього українського книжкового ринку незалежного від москви, створити сприятливі умови для розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження», — підкреслюють видавництва.

Під цим зверненням підписалися представники видавництв «Лабораторія», «Фоліо», «Книгарня Є», « А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Віват», «Видавництво Старого Лева» та Yakaboo.