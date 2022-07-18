У Гані офіційно підтвердили два випадки зараження вірусом Марбург — особливо небезпечної і заразної хвороби

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Karolina Uskakovych / «Бабель»

У Гані офіційно підтвердили два випадки зараження вірусом Марбург. Це дуже заразний та небезпечний вірус із того ж сімейства, що спричиняє лихоманку Ебола.

Про це пише BBC.

Там розповіли, що обидва хворих померли в лікарні в одному з південних регіонів країни. Їхні зразки доставили до Сенегалу, де в лабораторії підтвердили вірус.

Наразі 98 людей, які могли контактувати із хворими, перебувають на карантині та обстеженні. Ліків від вірусу Марбург немає, але медики вважають, що вживання великої кількості води та лікування симптомів підвищують шанси на виживання.

Вірус Марбург призводить до появи в людини однойменної лихоманки, яка характеризується головним болем, болем у мʼязах, висипом та кровотечою. Хвороба передається через різні рідини організму: від крові до слини. Вважається, що її летальність близько 50%.