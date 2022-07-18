У Великій Британії створять найбільшу у світі повітряну трасу для автоматизованих безпілотників

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У Великій Британії планують створити найбільшу у світі магістраль для автоматизованих безпілотників.

Про це повідомляє BBC.

Траса Skyway матиме довжину близько 264 кілометри та з’єднає повітряний простір над Редінгом, Оксфордом, Мілтон-Кейнсом, Кембриджем, Ковентрі та Регбі. Магістраль планують добудувати до середини 2024 року, на реалізацію проєкту розробники отримають понад £12 мільйонів. Заради безпеки працюватимуть разом із Управлінням цивільної авіації (CAA).

Вздовж шосе на землі встановлять датчики, які в режимі реального часу фіксуватимуть, де саме в повітряному просторі є дрони. Потім ці дані аналізуватиме система управління трафіком, яка спрямує безпілотники за маршрутом та дозволить їм уникнути зіткнень.

«Починаючи від бізнесу, що займається логістикою, і аж до поліцейських і медичних поставок вакцин і зразків крові — є реальний попит на доступ до цього повітряного простору», — сказав головний операційний директор авіаційної технологічної компанії Altitude Angel Кріс Форстер.

Повітряну магістраль Skyway створять за рахунок пакету фінансування аерокосмічного сектору на суму £273 мільйони. Інші проекти, які увійдуть до цього пакету — дрони, які доставлятимуть пошту на острови Сіллі та ліки по всій Шотландії.

Очікують, що бізнес-секретар Квасі Квартенг оголосить про надання цього пакету фінансування аерокосмічної галузі на першому з 2019 року Міжнародному авіасалоні у Фарнборо.