Голова Луганської ОВА: росіяни намагаються прорватися з Лисичанська до Бахмуту, у бій кидають мобілізованих із нещодавно окупованих міст

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Facebook / Сергей Гайдай

Війська рф намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмуту, у бій кидають мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих міст регіону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у великих містах Луганщини, які росіяни захопили цього літа, залишилося по 10—15% населення.

«На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що «русскій мир» — це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються в негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення з неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи», — додав Гайдай.

Після Лисичанська російські окупанти націлилися на Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту частину Луганщини, яка наразі тримає оборону.

Тож війська рф б’ють ракетами та гатять з авіації. Тільки впродовж 17 липня населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів, а також — численні обстріли з артилерії та систем залпового вогню. Таких атак за 17 липня зафіксували 13. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. ЗСУ відбили наступ ворога також поблизу Білогорівки.