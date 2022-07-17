Президент відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув голову СБУ Івана Баканова

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Володимир Зеленський відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув з посади голову Служби безпеки України Івана Баканова.

Відповідні укази № 499 та № 500 оприлюднені на сайті Офісу президента.

Івана Баканова усунули від виконання обовʼязків голови Служби безпеки України відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У цій статті зазначено: невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків.

Ірину Венедіктову відсторонили відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану».

Виконувачем обовʼязків генпрокурора призначили Олексія Симоненка.