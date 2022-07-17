На Київщині 300 людей вважаються зниклими безвісти після російської окупації

Новини

Андрій Бойко / «Бабель»

Станом на 17 липня у Київській області знайшли тіла 1 346 місцевих жителів, які загинули від рук окупантів. Ще 300 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону.

«На сьогодні 1 346 тіл вбитих людей, вбитих цивільних осіб — наголошую… Більшість із них вбита з вогнепальної зброї», — заявив він, зазначивши, що це не остаточна цифра.