Посольство України звинуватило російський уряд у фінансуванні антиукраїнських демонстрацій в Ізраїлі

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Марієнко Андрій / УНІАН

У посольстві України впевнені, що антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі фінансує російський уряд.

Про це повідомили на офіційній сторінці посольства у Twitter.

За словами українських дипломатів, антиукраїнські демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі. Також в українському диппредставництві звернули увагу на пропагандистську атаку рф у соцмережах.

«Ми не шоковані і не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману. Незважаючи на сплановані демонстрації, ізраїльська громадськість, здебільшого, підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам росії», — зазначив посол України Євген Корнійчук.