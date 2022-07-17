Посольство України звинуватило російський уряд у фінансуванні антиукраїнських демонстрацій в Ізраїлі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
У посольстві України впевнені, що антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі фінансує російський уряд.
Про це повідомили на офіційній сторінці посольства у Twitter.
За словами українських дипломатів, антиукраїнські демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі. Також в українському диппредставництві звернули увагу на пропагандистську атаку рф у соцмережах.
«Ми не шоковані і не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману. Незважаючи на сплановані демонстрації, ізраїльська громадськість, здебільшого, підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам росії», — зазначив посол України Євген Корнійчук.